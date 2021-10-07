Иммунолог Паршина рассказала о правильном рационе в осенний период

Врач — аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, как восполнить нехватку витаминов в осенний период.

Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

«Наибольшее количество витаминов содержится именно в свежих фруктах и овощах. Рекомендуется консервировать и замораживать растительные продукты, чтобы можно было употреблять их позже и получать необходимые витамины. Это касается и всеми любимого витамина С (аскорбиновая кислота), который в достаточном количестве содержится в таких продуктах, как шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, зелень (петрушка, укроп), капуста брюссельская, белокочанная или цветная, яблоки, ананасы, цитрусовые и так далее», — отметила Паршина.

При этом иммунолог посоветовала не забывать о том, что организму требуются и другие продукты — например, мясо, рыба и молочная продукция. Они также влияют на баланс витаминов.

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