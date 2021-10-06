Устроивший стрельбу в пермском вузе студент остаётся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
В краевом ведомстве сообщили, что Бекмансуров всё ещё находится в больнице в тяжёлом состоянии.
«Стрелявший в тяжелом состоянии, в сознании. Второй пациент в удовлетворительном состоянии», — приводит слова представителя Минздрава РИА Новости.
На прошлой неделе Life.ru сообщал, что Тимура Бекмансурова вновь перевели в операционную.
Утром 20 сентября он открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.
В результате ЧП погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
29 сентября сообщалось, что Бекмансурову провели ещё одну операцию.