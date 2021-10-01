Нутрициолог Писарева предостерегла от экстремальных диет в осенний период

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева напомнила, что соблюдать экстремальные диеты в осенний период опасно для здоровья, поскольку это может обернуться снижением иммунитета.

В осенне-зимний период происходит перестройка организма. Именно в такое время иммунитету требуется поддержка: нужно есть больше овощей и фруктов, употреблять витаминизированные добавки, рассказала специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

«В этот период опасно садиться на экстремальные диеты с пониженной калорийностью, не стоит исключать полезные продукты из рациона. Из-за этого может снизиться иммунитет. Человек может заболеть, заразиться гриппом», — предупредила Писарева.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.