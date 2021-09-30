The Insider Доброхотова получил 9,3 млн рублей в криптовалюте после признания иноагентом

С момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider* Романа Доброхотова получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период: с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 млн в рублёвом эквиваленте.

The Insider держит кошельки для пожертвований в трёх криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3,7 BTC, 0,55 ETH и 317 XLM.

По курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 млн рублей ($153,1 тыс).

Больше всего донатов The Insider получил с 23 июля 2021 года — после признания иноагентом. За два месяца кошельки пополнились на 9,3 млн рублей.

26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за всё время существования кошелька — 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 млн рублей.

Как сообщал RT, в прошлом году на обеспечение своей деятельности редакция потратила €484,8 тыс. Три биткоина, номинированные в евро, равны примерно четверти этой суммы — €112 тыс.

Первая транзакция в биткоинах датирована 3 января 2020 года; в эфириуме — 14 мая 2020 года. С января 2020 до лета 2021 года основу поддержки составляли мелкие транзакции не более $100.

Средства снимались лишь однажды — летом 2020 года было выведено менее $100, или (0,005 ВТС).

Как писал RT, в 2020 году латвийская управляющая компания SIA The Insider впервые за пять лет оказалась в убытке. Он составил €84,4 тыс.

В июле 2021 года у главреда издания Романа Доброхотова прошли обыски по уголовному делу о клевете в отношении голландца Макса ван дер Верффа.

Следователи изъяли у Доброхотова загранпаспорт, однако в сентябре он покинул Россию через Украину и выехал в Эстонию, сообщал RT. В четверг, 30 сентября, Доброхотов написал в Twitter, что у членов его семьи прошли обыски по делу о незаконном пересечении границы (ст. 322 УК).

Ранее RT выяснил, что The Insider получил €404,2 тыс. от Европейского фонда за демократию** (EED).

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** Европейский фонд за демократию (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.