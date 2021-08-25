The Insider Романа Доброхотова впервые за пять лет в убытке

Рижская компания The Insider*, управляющая одноимённым СМИ, получила в 2020 году убыток в €84,4 тыс. и накопила налоговые долги, согласно данным реестра юрлиц Латвии. Это худший финансовый результат юрлица с 2016 года.

Больше всего редакция потратила на «прочие операционные расходы» — €484,8 тыс.

Расходы на производство основного «продукта» — то есть собственно публикаций — в 2020 году сократились в 55 раз. В 2020 году по этой строке прошло лишь €6,4 тыс. — против €354 тыс. годом ранее.

Для сравнения: в 2019 году компания получила чистую прибыль в размере €208 тыс. Это был для неё самый удачный с финансовой точки зрения год. До этого The Insider наращивал прибыль более скромными темпами. Как писал RT, издание заработало в 2018 году €21 тыс. против €5,6 тыс. в 2017-м.

К настоящему моменту The Insider задолжал налоговой службе Латвии €684 (около 60 тыс. рублей по курсу на август). Об этом свидетельствуют данные от 11 августа 2021 года, опубликованные на сайте Службы государственных доходов Латвии.

Это не первый раз, когда СМИ неаккуратно вносит платежи в бюджет страны, в которой зарегистрировано: на 7 мая 2019 года у The Insider было €151,52 неоплаченных налогов, писал RT.

В 2020 году, как и в 2018-м, в организации не было официально трудоустроенных сотрудников. По данным RT, авторы сотрудничают с изданием удалённо, по внештатной системе.

23 июля 2021 года Минюст России включил в список СМИ-иноагентов юрлицо The Insider SIA, формально являющееся администратором сайта The Insider. Согласно данным реестра юрлиц Латвии, им на 100% владеет журналист-расследователь Роман Доброхотов.

Источники своего финансирования The Insider не разглашает. Известно, что он собирает пожертвования от читателей.

В своём недавнем расследовании RT сообщал, что The Insider вместе с изданиями «Медуза»** и «Важные истории»*** входит в неформальное объединение, во главе которого стоит гражданин Швеции Андерс Александерсон, вице-президент Стокгольмской школы экономики.

Все эти издания могли получать финансирование от некоммерческой организации Journalism Development Network (JDN) из Мэриленда, США.

Как выяснил RT, в 2019-м эта НКО выделила «на развитие расследовательской журналистики» в России $3,6 млн.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.