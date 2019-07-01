The Insider Романа Доброхотова оказался резидентом Латвии и накопил налоговый долг

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Вслед за «Медузой» оппозиционные издания перебираются в страны Прибалтики. Как выяснил RT, The Insider, возглавляемый бывшим редактором Colta Романом Доброхотовым, расположился в Риге.
The Insider Романа Доброхотова оказался резидентом Латвии и накопил налоговый долг
  • ©pixabay.com

Доброхотов стал председателем правления рижской компании SIA (ООО) The Insider 26 июня 2015 года. Уставный капитал юрлица составляет всего €10. При этом, согласно латвийскому законодательству, минимальный уставной фонд может составлять €2,8 тыс. Согласно отчётности, в компании работает единственный сотрудник — очевидно, сам Доброхотов. Авторы текстов сотрудничают с изданием удалённо, по внештатной системе.

30 апреля 2019 года компания опубликовала финансовый отчёт. Согласно ему, издание заработало в 2018 году €21 тыс. против €5,6 тыс. в 2017-м, то есть почти вчетверо больше. Это только чистая прибыль — обороты компании также выросли вдвое, с €197 тыс. в 2017 году до €267 тыс. в 2018-м (почти 19 млн рублей). Откуда такой приток финансирования, непонятно, на главной странице сайта всего пара стандартных рекламных баннеров контекстной рекламы, крупных брендов-рекламодателей не видно.

Однако финансовый отчёт прямо указывает: €226 тыс. фирма получила от продажи неких услуг. На административные расходы (аренду помещений, услуги ЖКХ и прочие, напрямую не связанные с осуществлением деятельности) The Insider потратил €13,06 тыс.

База данных Lursoft свидетельствует о наличии небольшой налоговой задолженности. По состоянию на 7 мая 2019 года у The Insider накопилось €151,52 неоплаченных налогов (около 10 тыс. рублей).

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