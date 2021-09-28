Диетолог дал советы по питанию для заболевших COVID-19

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Врач-диетолог Александр Андреев дал советы по питанию для заболевших COVID-19.
Диетолог дал советы по питанию для заболевших COVID-19
  • Pixabay

В беседе с Life.ru он заявил, что во время болезни организм направляет все силы на борьбу с инфекцией, поэтому усложнять ему работу не следует.

Напротив, в такой ситуации лучше пить больше тёплой воды, отказаться от жареных и острых блюд, фастфуда.

Рекомендуется лёгкая для усвоения пища — молочные продукты, варёное куриное мясо, куриный бульон.

Сразу после болезни злоупотреблять высококалорийной едой нежелательно — нужно помнить, что организм ещё ослаблен.

Так, Андреев посоветовал включить в рацион телятину, рыбу, печень, яйца и маложирные кисломолочные продукты, а также употреблять больше овощей и фруктов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России, в беседе с Nation News высказалась о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

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