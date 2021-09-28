Диетолог Бобровский рассказал о полезных свойствах рыбы

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Врач-диетолог Андрей Бобровский, доцент медицинского факультета СПбГУ, рассказал, какую рыбу необходимо включить в рацион в осенний период.
Диетолог Бобровский рассказал о полезных свойствах рыбы
  • Reuters

В беседе с радио Sputnik он напомнил, что рыба богата незаменимыми аминокислотами, витаминами и микроэлементами, а с точки зрения современной диетологии рыба должна присутствовать в рационе человека три-четыре раза в неделю.

«Рыба является полноценной альтернативой мясу, особенно если вы будете потреблять рыбу разных видов. Действует правило трёх «С»: сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространённые и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», — сказал Бобровский.

По его словам, употребление в пищу этих видов рыбы способствует выработке в организме «гормона хорошего настроения» — серотонина.

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