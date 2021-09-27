Губернатор Рязанской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил в ЦИК заявление об отказе от мандата депутата Госдумы.

«Люди решили, что я должен работать в Рязанской области. Считаю своим долгом работать на решение проблем региона, (чтобы. — RT) сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Буду стараться использовать все существующие для этого возможности», — цитирует Николая Любимова Интерфакс.

На прошедших выборах депутатов Госдумы Любимов возглавлял региональный список партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернаторы Тамбовской, Новгородской, Московской и Курской областей.