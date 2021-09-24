Губернатор Подмосковья отказался от мандата депутата Госдумы
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- РИА Новости
«Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв не планирует идти в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора и правительства региона.
Там уточнили, что Воробьёв отказался от мандата.
Отмечается, что Воробьёв остается на посту губернатора.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернаторы Тамбовской, Новгородской и Курской областей.