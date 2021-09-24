Губернатор Подмосковья отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который возглавлял региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата.

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РИА Новости