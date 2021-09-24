Губернатор Подмосковья отказался от мандата депутата Госдумы

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который возглавлял региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата.
Губернатор Подмосковья отказался от мандата депутата Госдумы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьёв не планирует идти в Госдуму», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы губернатора и правительства региона.

Там уточнили, что Воробьёв отказался от мандата.

Отмечается, что Воробьёв остается на посту губернатора.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернаторы Тамбовской, Новгородской и Курской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить