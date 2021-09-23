Новгородский губернатор Никитин откажется от мандата депутата Госдумы

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял объединённую территориальную группу по Новгородской и Вологодской областям федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, продолжит работу на своём посту, а его мандат перейдёт следующему по списку кандидату.

globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. «Андрей Сергеевич продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку», — сообщили агентству. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу примут личное решение относительно мандатов в Госдуме. Позднее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с Шойгу, Лавровым, главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелёвой и уполномоченным по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Шойгу, Лавров, Проценко, Кузнецова и Шмелёва были в первой пятёрке федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.