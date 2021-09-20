Песков: Лавров и Шойгу примут личное решение касательно Госдумы

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу примут личное решение касательно мандатов в Госдуме.
Песков: Лавров и Шойгу примут личное решение касательно Госдумы
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Это будет их личное решение», — сказал Песков.

По его словам, президент общается с Лавровым и Шойгу по рабочим делам «регулярно и постоянно».

Он отметил, что не располагает информацией, уведомили ли министры президента России Владимира Путина о принятом решении.

«Но в любом случае они сами скажут о принятом решении»,  — добавил представитель Кремля.

В середине июня секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов на выборы в Госдуму.

В первую пятёрку вошли Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

В начале сентября Путин заявил, что Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму.

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