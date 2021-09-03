Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму

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Президент России Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму
  • Reuters

Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилёв спросил президента, не будет ли ему жалко «отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму».

«Жалко. Они на своём месте, хорошо работают», — ответил Путин.

Он добавил, что в конечном итоге они сами должны принять это решение.

Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятёрке от партии «Единая Россия».

В середине июня секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов на выборы депутатов Госдумы в сентябре.

В первую пятёрку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелёва и главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

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