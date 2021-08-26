Лица Лаврова, Шойгу и Проценко использовали в видео о выборах в Госдуму

В интернете опубликовали видео о выборах в Госдуму, в котором при помощи технологии Deepfake использовали лица главы МИД России Сергея Лаврова, российского министра обороны Сергея Шойгу и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

В видеоролике Лавров и Шойгу в юмористичной форме предлагают принять важное решение о будущем страны простому россиянину, который рассуждает о внешней политике России.

Проценко вместе с этим же «диванным экспертом» обсуждает нежелание прививаться от коронавируса — также в полушутливой форме.

Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.