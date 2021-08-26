Лица Лаврова, Шойгу и Проценко использовали в видео о выборах в Госдуму
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В видеоролике Лавров и Шойгу в юмористичной форме предлагают принять важное решение о будущем страны простому россиянину, который рассуждает о внешней политике России.
Проценко вместе с этим же «диванным экспертом» обсуждает нежелание прививаться от коронавируса — также в полушутливой форме.
Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.
Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.