Лица Лаврова, Шойгу и Проценко использовали в видео о выборах в Госдуму

Короткая ссылка
В интернете опубликовали видео о выборах в Госдуму, в котором при помощи технологии Deepfake использовали лица главы МИД России Сергея Лаврова, российского министра обороны Сергея Шойгу и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Лица Лаврова, Шойгу и Проценко использовали в видео о выборах в Госдуму
  • © РИА Новости

В видеоролике Лавров и Шойгу в юмористичной форме предлагают принять важное решение о будущем страны простому россиянину, который рассуждает о внешней политике России.

Проценко вместе с этим же «диванным экспертом» обсуждает нежелание прививаться от коронавируса — также в полушутливой форме.

Ранее сообщалось, что ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить