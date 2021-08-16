ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.
ЦИК утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене», — цитирует ТАСС председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Согласно результатам жеребьёвки, первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия «Зелёные» и ЛДПР. На четвёртом месте — партия «Новые люди», следом идёт «Единая Россия».

Шестой номер в бюллетене займёт «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», седьмое место — партия «Яблоко», дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России».

Номера с 10 по 14 в бюллетене заняли партии «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

Ранее Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Голосование на думских выборах будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

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