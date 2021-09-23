Губернатор Тамбовской области отказался от мандата депутата облдумы

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отказался от мандата депутата облдумы, который перешёл в пользу первого вице-губернатора, руководителя аппарата главы администрации Тамбовской области Олега Иванова.
Губернатор Тамбовской области отказался от мандата депутата облдумы
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

Отмечается, что Никитин возглавлял на выборах в облдуму региональный список партии «Единая Россия».

«В связи с отказом Александра Валерьевича Никитина от мандата депутата Тамбовской областной думы VII созыва принято решение передать его мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Тамбовской облдумы Иванову Олегу Олеговичу, выдвинутому партией «Единая Россия». Соответствующее решение принято сегодня на заседании избирательной комиссии Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял объединённую территориальную группу по Новгородской и Вологодской областям федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, продолжит работу на своём посту, а его мандат перейдёт следующему по списку кандидату. 

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