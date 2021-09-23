Губернатор Тамбовской области отказался от мандата депутата облдумы
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный избирком.
Отмечается, что Никитин возглавлял на выборах в облдуму региональный список партии «Единая Россия».
«В связи с отказом Александра Валерьевича Никитина от мандата депутата Тамбовской областной думы VII созыва принято решение передать его мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Тамбовской облдумы Иванову Олегу Олеговичу, выдвинутому партией «Единая Россия». Соответствующее решение принято сегодня на заседании избирательной комиссии Тамбовской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял объединённую территориальную группу по Новгородской и Вологодской областям федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, продолжит работу на своём посту, а его мандат перейдёт следующему по списку кандидату.