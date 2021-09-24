Жириновский отказался от мандата депутата Курской областной думы
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- РИА Новости
«Три кандидата отказались принять мандаты депутатов Курской областной думы седьмого созыва: Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Старовойт Роман Владимирович («Единая Россия»), Гапонов Алексей Юрьевич («Единая Россия»)», — приводит ТАСС сообщение избиркома области.
Мандаты по решению избирательной комиссии области передали другим кандидатам в депутаты областной думы по единому избирательному округу.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернатор Тамбовской области и губернатор Новгородской области.