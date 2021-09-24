Жириновский отказался от мандата депутата Курской областной думы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и губернатор Курской области Роман Старовойт («Единая Россия») отказались от мандатов депутатов регионального парламента.

«Три кандидата отказались принять мандаты депутатов Курской областной думы седьмого созыва: Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Старовойт Роман Владимирович («Единая Россия»), Гапонов Алексей Юрьевич («Единая Россия»)», — приводит ТАСС сообщение избиркома области.

Мандаты по решению избирательной комиссии области передали другим кандидатам в депутаты областной думы по единому избирательному округу.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернатор Тамбовской области и губернатор Новгородской области.