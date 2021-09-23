Губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался от мандата депутата Государственной думы и законодательного собрания региона.

«Глеб Никитин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы и законодательного собрания (Нижегородской области. — RT)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

На выборах в Госдуму Никитин возглавлял региональную группу №22 от «Единой России», на выборах в заксобрание — общеобластную часть списка кандидатов в депутаты.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября.