Губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался от мандата депутата Государственной думы и законодательного собрания региона.
Губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы
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«Глеб Никитин написал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы и законодательного собрания (Нижегородской области. — RT)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

На выборах в Госдуму Никитин возглавлял региональную группу №22 от «Единой России», на выборах в заксобрание — общеобластную часть списка кандидатов в депутаты.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва состоится 12 октября.

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