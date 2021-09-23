Первое заседание Госдумы нового созыва намечено на 12 октября

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Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября.
Первое заседание Госдумы нового созыва намечено на 12 октября
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия».

В пресс-службе уточнили, что 5 октября может пройти заседание Высшего и Генерального советов партии.

«Мы проведём совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции», — заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее в «Единой России» рассказали о сроках принятия решения по мандатам.

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