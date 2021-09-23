В «Единой России» рассказали о сроках принятия решения по мандатам
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- РИА Новости
«Я полагаю, что выходные дни и понедельник будут решающими», — цитирует ТАСС Перминова.
По его словам, в понедельник анонсирована встреча президента России Владимира Путина с пятёркой федерального списка на выборах.
Он отметил, что в её ходе будет «решена судьба больших мандатов».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.