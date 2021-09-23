В «Единой России» рассказали о сроках принятия решения по мандатам

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Ключевые решения по распределению мандатов «Единой России» в Госдуме могут быть приняты в ближайшие выходные и понедельник, 27 сентября, сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
В «Единой России» рассказали о сроках принятия решения по мандатам
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я полагаю, что выходные дни и понедельник будут решающими», — цитирует ТАСС Перминова.

По его словам, в понедельник анонсирована встреча президента России Владимира Путина с пятёркой федерального списка на выборах.

Он отметил, что в её ходе будет «решена судьба больших мандатов».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.

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