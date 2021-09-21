Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания ГД нового созыва

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.
Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания ГД нового созыва
  • РИА Новости

Временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы ГД VIII созыва.

От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева.

Также членами временной рабочей группы стали Николай Коломейцев и Николай Осадчий от КПРФ, Валерий Гартунг от партии «Справедливая Россия — За правду», Василий Власов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Ранее ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму.

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