Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания ГД нового созыва
- РИА Новости
Временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы ГД VIII созыва.
От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева.
Также членами временной рабочей группы стали Николай Коломейцев и Николай Осадчий от КПРФ, Валерий Гартунг от партии «Справедливая Россия — За правду», Василий Власов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Ранее ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму.