Володин поручил создать группу по подготовке первого заседания ГД нового созыва

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.

Временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, подготовит проекты постановлений Госдумы и другие документы, связанные с началом работы ГД VIII созыва.

От партии «Единая Россия» в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева.

Также членами временной рабочей группы стали Николай Коломейцев и Николай Осадчий от КПРФ, Валерий Гартунг от партии «Справедливая Россия — За правду», Василий Власов от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Ранее ЦИК завершила обработку протоколов на выборах в Госдуму.