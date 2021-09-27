Глава Томской области отказался от мандата депутата в законодательной думе региона

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и его заместитель Анатолий Рожков отказались от депутатских мандатов в Законодательной думе Томской области.
Глава Томской области отказался от мандата депутата в законодательной думе региона
  • РИА Новости

«На основании заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области VII созыва из списка кандидатов по единому округу, выдвинутых томским региональным отделением партии «Единая Россия», Жвачкина, Рожкова об отказе от получения депутатских мандатов предлагается считать вакантными депутатские мандаты Жвачкина Сергея и Рожкова Анатолия», — цитирует ТАСС слова председателя областного избиркома Ростислава Радзивила.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области отказался от мандата депутата Госдумы, так же поступили губернаторы Тамбовской, Новгородской, Московской и Курской областей

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