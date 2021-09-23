Диетолог Гончарова рассказала о правильном рационе на удалёнке

Доктор медицинских наук Анна Гончарова, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых, рассказала, как с пользой питаться на удалёнке.

Как пояснила диетолог в беседе с «Правдой.Ру», работникам важно иметь возможность организовать для себя стандартный завтрак, ланч или обед из полезных продуктов.

Кроме того, важно составить план работы и отдыха, который в том числе предполагает перерывы на перекус.

В то же время Гончарова уточнила, что лучший способ не объедаться — это работать. Когда человек занят, мозг «забывает», что он голоден, резюмировала она.

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