Диетолог Гончарова рассказала о правильном рационе на удалёнке

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Доктор медицинских наук Анна Гончарова, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых, рассказала, как с пользой питаться на удалёнке.
Диетолог Гончарова рассказала о правильном рационе на удалёнке
  • Pixabay

Как пояснила диетолог в беседе с «Правдой.Ру», работникам важно иметь возможность организовать для себя стандартный завтрак, ланч или обед из полезных продуктов.

Кроме того, важно составить план работы и отдыха, который в том числе предполагает перерывы на перекус.

В то же время Гончарова уточнила, что лучший способ не объедаться — это работать. Когда человек занят, мозг «забывает», что он голоден, резюмировала она.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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