«Коммерсантъ»: в России приостановили выпуск вакцины «КовиВак»
В материале отмечается, что разработчик препарата закрыл на модернизацию площадку, где производится сырьё для препарата.
По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, сейчас идёт установка нового оборудования, с помощью которого объёмы производства будут увеличены.
«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Кроме того, есть предположение, что приостановка производства «КовиВака» связана с намерением центра подготовить её к экспорту.
Ранее директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от дельта-штамма коронавируса.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о том, что центр им. Чумакова планирует изменить вакцину «КовиВак» под штамм «дельта».