«Коммерсантъ»: в России приостановили выпуск вакцины «КовиВак»

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Научный центр им. Чумакова приостановил выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» до конца осени текущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что разработчик препарата закрыл на модернизацию площадку, где производится сырьё для препарата.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, сейчас идёт установка нового оборудования, с помощью которого объёмы производства будут увеличены.

«Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Кроме того, есть предположение, что приостановка производства «КовиВака» связана с намерением центра подготовить её к экспорту.

Ранее директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от дельта-штамма коронавируса.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о том, что центр им. Чумакова планирует изменить вакцину «КовиВак» под штамм «дельта».

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