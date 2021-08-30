Директор центра Чумакова рассказал о работе над вакциной от дельта-штамма коронавируса

Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от дельта-штамма коронавируса.

«Прежде всего это не модификация (вакцины. — RT), это создание новой вакцины. Фактически, коронавирус — молодой вирус, но, как известно, он достаточно активно распространяется по земному шару. В процессе этого распространения он мутирует. Мировому медицинскому сообществу теперь известны и «альфы», и «дельты» и уже другие наименования», — сказал Ишмухаметов, добавив, что перед учёными встал вопрос об изучении этих штаммов.

После того, как внедрился штамм «дельта», который фактически вытеснил другие штаммы, появилась необходимость выяснить, «что он собой представляет», рассказал он.

В этой ситуации центр Чумакова «пошёл прежним путём», выделив штамм «дельта», который теперь является основой для создания вакцины.

«Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — со штаммом «альфа». То есть научиться его культивировать, выращивать, «пропассировать» не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может быть основой», — рассказал директор центра.

При этом Ишмухаметов допустил, что это может быть и комбинация двух штаммов в одном препарате.

«Ещё раз говорю: вирус новый, он молодой, он растёт и меняется, не достиг ещё своей окончательной стабильной формы, поэтому все действия направлены на то, чтобы новые его изменения проконтролировать», — подчеркнул он.

По оценкам Ишмухаметова, ожидать вакцины от дельта-штамма можно примерно через год.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о том, что центр имени Чумакова планирует изменить вакцину «КовиВак» под штамм «дельта».

Тогда он отметил, что новая версия может быть комбинированной, то есть содержать сразу два компонента.