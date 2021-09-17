Терапевт Чернышова рассказала о питании при простуде

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Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о питании при простуде.
Терапевт Чернышова рассказала о питании при простуде
  • РИА Новости

«Во время болезни нужна лёгкая диета, как при гастрите. В рационе не должно быть острых, солёных, жареных и жирных блюд», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, лучше отказаться от копчёностей и тяжёлых мясных продуктов, к примеру стейков.

Как отметила Чернышова, особенно полезны супы.

«Лёгкие овощные супы — хороший вариант для диеты при простудных заболеваниях. Не стоит забывать и про куриный бульон, который считается эффективным природным средством для лечения простуды», — напомнила врач.

Она добавила, что важно восполнять и запасы белка, для чего можно употреблять лёгкие мясные блюда, яйца, молочные продукты, нежирную рыбу.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с антителами к коронавирусу.

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