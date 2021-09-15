Попова прокомментировала ситуацию с питанием в школах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с питанием в школах, в том числе сообщения о том, что ведомство запретило кормить учащихся макаронами по-флотски, блинами и колбасой.
Попова прокомментировала ситуацию с питанием в школах
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, именно в этих продуктах при нарушении технологии или температурного режима очень быстро развиваются патогенные бактерии.

С другой стороны, отметила Попова, в предъюбилейный для Роспотребнадзора год пересмотрена вся его нормативная база, и из 421 нормативного документа сделано 11.

«Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье», — цитирует Попову kp.ru.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала питание в школах.

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