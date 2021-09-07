Диетолог Соломатина прокомментировала питание в школах
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- РИА Новости
«Кусок мяса детский организм не может нормально усвоить, особенно если он жареный. Также зачастую используют не совсем качественные продукты, колбаса не очень дорогая», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, дома все эти блюда готовят из свежих продуктов и съедают сразу, а в школе есть риск, что готовые блюда будут храниться «неизвестно сколько».
Также Соломатина отметила, что на рынке продовольствия выросло количество подделок.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу опубликовало список запрещённых продуктов и блюд для столовых образовательных учреждений. В него вошли колбаса, макароны по-флотски, блины с мясом и творогом, яичница, заливные блюда, холодные супы, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки.
Роспотребнадзор также запускает горячую линию, которая будет посвящена вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.
Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по приготовлению завтраков для школьников.