Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам питания учащихся

Роспотребнадзор запускает горячую линию, которая будет посвящена вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

«Во всех субъектах Российской Федерации 06 сентября 2021 года стартует тематическая «горячая линия» по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что консультации будут длится до 17 сентября.

Номера телефонов можно узнать на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

2 августа минпросвещения России поддержало предложение уполномоченного при российском президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой о ведении федерального учёта детей, нуждающихся в специальном питании.