Минпросвещения поддержало идею об учёте нуждающихся в спецпитании детей
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«В ответ на обращение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой Министерство просвещения России заявило о готовности ведения федерального статистического учёта детей, обучающихся в образовательных учреждениях и по назначению врача нуждающихся в специальном питании, сведения о которых представлены родителями», — говорится в сообщении.
По словам Кузнецовой, такой учёт детей «необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом».
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил позволить родителям учащихся 1—4-х классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов.
Подробнее — в материале RT.