Минпросвещения поддержало идею об учёте нуждающихся в спецпитании детей

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Минпросвещения России поддержало предложение уполномоченного при российском президенте по правам ребёнка Анны Кузнецовой о ведении федерального учёта детей, нуждающихся в специальном питании. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Минпросвещения поддержало идею об учёте нуждающихся в спецпитании детей
  • ©deti.gov.ru

«В ответ на обращение уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой Министерство просвещения России заявило о готовности ведения федерального статистического учёта детей, обучающихся в образовательных учреждениях и по назначению врача нуждающихся в специальном питании, сведения о которых представлены родителями», — говорится в сообщении.

По словам Кузнецовой, такой учёт детей «необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил позволить родителям учащихся 1—4-х классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов.

Подробнее — в материале RT.

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