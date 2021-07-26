В Госдуме предложили разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил позволить родителям учащихся 1—4-х классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что с сентября 2020 года в российских школах начали предоставлять горячие завтраки для учащихся младших классов. На обеспечение детей данным питанием на период 2020—2023 годов из федерального бюджета будет выделено порядка 205 млрд рублей.

При этом, как отметил законодатель, существует определённый заметный процент детей, которые не используют положенные им завтраки по разным соображениям: предпочитают завтракать дома, имеют пищевые аллергии и связанные с этим ограничения.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые опционно можно расходовать на приобретение горячего питания в школе либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов», — говорится в тексте обращения.

В марте этого года Генпрокуратура выявила нарушения в обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в 13 российских регионах.