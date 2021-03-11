Нарушения в обеспечении горячим питанием учащихся нашли в 13 регионах

Генпрокуратура выявила нарушения в обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в 13 российских регионах. Проверка была проведена после обращения уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, сообщила её пресс-служба.

«Согласно поступившей в адрес омбудсмена информации, проверкой установлено, что администрациями 323 общеобразовательных организаций, расположенных на территории 13 субъектов России, в нарушение прав учащихся начальных классов второй смены утверждены меню, которые не предусматривают первое блюдо. Фактически детям предоставлялись горячие завтраки вместо обеда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ уже вынесено 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы.

Кузнецова пообещала продолжить следить за реализацией поручения президента по обеспечению детей горячим питанием в регионах.

В 2020 году российский лидер Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание в начальной школе.

Также глава государства поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки образовательных организаций и поставщиков продуктов для них с целью обеспечения качественного питания учеников.