Путин поручил проводить внеплановые проверки питания в школах

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Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки образовательных организаций и поставщиков продуктов для них с целью обеспечения качественного питания учеников.
Путин поручил проводить внеплановые проверки питания в школах
  • РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с правительством, которое состоялось 29 сентября.

«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — поручил президент.

При этом доклад по данному вопросу поручено представить до 15 ноября, далее — ежеквартально.

В конце августа в Министерстве просвещения сообщили, что российские регионы готовы обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. 

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