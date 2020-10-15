Путин поручил проводить внеплановые проверки питания в школах
- РИА Новости
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с правительством, которое состоялось 29 сентября.
«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — поручил президент.
При этом доклад по данному вопросу поручено представить до 15 ноября, далее — ежеквартально.
В конце августа в Министерстве просвещения сообщили, что российские регионы готовы обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов.