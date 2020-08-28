В Минпросвещения рассказали о ситуации с горячим питанием для учащихся

Российские регионы готовы обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«На сегодняшний день и система образования, и Роспотребнадзор, и регионы готовы к реализации поручения президента России об обеспечении бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов», — приводит ТАСС его слова на Общероссийском родительском собрании.

Ранее в Минпросвещения сообщили о готовности школ к учебному году.

В начале августа стало известно, что правительство России в 2020—2022 годах выделит 57 российским субъектам около 100 млрд рублей на обеспечение школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.