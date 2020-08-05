Кабмин выделит около 100 млрд рублей на горячее питание школьникам

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Правительство России в 2020–2022 годах выделит 57 субъектам около 100 млрд рублей на обеспечение школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Документ предусматривает выделение субсидий субъектам в размере 16,2 млрд рублей в 2020 году, 40,4 млрд рублей в 2021 году и 42,8 млрд рублей в 2022 году.

Одним из требований для получения субсидии должно стать наличие во всех государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта условий для организации горячего питания школьников в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, что подтверждается заключением Роспотребнадзора.

В конце июня правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников.

Телеканал «360» передавал, что более 400 тыс. школьников Московской области будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября.

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