Кабмин выделит около 100 млрд рублей на горячее питание школьникам
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.
Документ предусматривает выделение субсидий субъектам в размере 16,2 млрд рублей в 2020 году, 40,4 млрд рублей в 2021 году и 42,8 млрд рублей в 2022 году.
Одним из требований для получения субсидии должно стать наличие во всех государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта условий для организации горячего питания школьников в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, что подтверждается заключением Роспотребнадзора.
В конце июня правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников.
Телеканал «360» передавал, что более 400 тыс. школьников Московской области будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября.