Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников.
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщили в правительстве.

«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, а в 2022-м — 43,6 млрд рублей.

Власти в регионах смогут за счёт собственных средств предоставлять школьникам дополнительное питание.

До этого обеспечение учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов.

По данным кабмина, в настоящее время в России 6,8 млн младших школьников. В 2021 году, как ожидается, их будет 7,1 млн человек, а в 2022-м — 7,2 млн.

Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питания в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить