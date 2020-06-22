Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников.

Об этом сообщили в правительстве.

«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, а в 2022-м — 43,6 млрд рублей.

Власти в регионах смогут за счёт собственных средств предоставлять школьникам дополнительное питание.

До этого обеспечение учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов.

По данным кабмина, в настоящее время в России 6,8 млн младших школьников. В 2021 году, как ожидается, их будет 7,1 млн человек, а в 2022-м — 7,2 млн.

Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питания в школах.