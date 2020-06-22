Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
- РИА Новости
Об этом сообщили в правительстве.
«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.
В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, а в 2022-м — 43,6 млрд рублей.
Власти в регионах смогут за счёт собственных средств предоставлять школьникам дополнительное питание.
До этого обеспечение учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов.
По данным кабмина, в настоящее время в России 6,8 млн младших школьников. В 2021 году, как ожидается, их будет 7,1 млн человек, а в 2022-м — 7,2 млн.
Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питания в школах.