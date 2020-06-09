Роспотребнадзор дал рекомендации по организации питания в школах. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что «обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от режима (смены) обучения, обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда».

В рекомендациях ведомства говорится, что «продолжительность перемены для приёма пиши должна составлять не менее 20 минут». Те, кто учится в первую смену, «обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены».

В документе также сообщается, что завтрак должен состоять из горячего блюда и напитка, также рекомендуется добавлять ягоды, фрукты и овощи.

Что касается обучающихся во вторую смену, то, согласно рекомендациям, они «обеспечиваются обедом, не допускается замена обеда завтраком».

Обед должен включать закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток, уточняется в рекомендациях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на возобновление очных занятий в школах с 1 сентября.