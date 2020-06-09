Попова надеется на возобновление очных занятий в школах 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на возобновление очных занятий в школах с 1 сентября.

«Хотела бы ещё обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено, 1 сентября», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала на совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России.