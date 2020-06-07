В Минпросвещения назвали сроки начала работы колледжей в России
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- РИА Новости
Он отметил, что в колледжах, «помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности».
«Колледжи должны научиться работать в любых условиях», — цитирует РИА Новости Глушко.
Ранее глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ведомство к 1 сентября представит новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.