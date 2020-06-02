Минобрнауки обновит требования к общежитиям вузов к 1 сентября

Министерство науки и высшего образования России к 1 сентября представит новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

В интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале Фальков сообщил, что по данному вопросу решено создать рабочую группу.

«Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности. Требования (к общежитиям. — RT) с учётом того, что нам подскажет Роспотребнадзор, с учётом лучших практик российских мы обязательно к 1 сентября выработаем», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля одно из общежитий Воронежского технического университета закрыли на карантин из-за подтверждения COVID-19 у двух студентов.