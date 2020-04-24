В Воронеже общежитие со студентами закрыли на карантин из-за COVID-19

Медики закрыли на карантин одно из общежитий Воронежского технического университета из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы вуза Виктор Шаманин.

«Сегодня закрыли на карантин общежитие №5 Воронежского технического университета. В общежитии более 100 студентов, плюс там находятся дежурные медики. У двух студентов подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией», — сказал он.

По словам Шаманина, студентам запрещено покидать общежитие. У всех проживающих взяли тесты на коронавирус.

Он также подчеркнул, что учащихся обеспечили продуктовыми наборами, а с завтрашнего дня им будут предоставлять горячее питание.

Ранее сообщалось, что отдел полиции «Южный» в Миассе Челябинской области закрыли на карантин, а всех сотрудников отправили на самоизоляцию из-за коронавируса.