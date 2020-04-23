В Челябинской области отдел полиции закрыт на карантин из-за COVID-19

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Отдел полиции «Южный» в Миассе Челябинской области закрыли на карантин, а всех сотрудников отправили на самоизоляцию из-за коронавируса.
В Челябинской области отдел полиции закрыт на карантин из-за COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В настоящее время полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУ МВД области по месту пребывания», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что специализированные службы провели в здании полиции дезинфекционные мероприятия.

Также сообщается, что служебная нагрузка временно распределена на личный состав отдела МВД России по Миассу и отдел полиции «Северный».

Ранее стало известно, что число инфицированных коронавирусом в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.

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