Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием

Заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения России Андрей Родионов рассказал об уровне готовности российских образовательных учреждений к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября.

«По состоянию на 15 июля пул субъектов, которые готовы к обеспечению горячим питанием с 1 сентября, составляет 58 субъектов», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Родионов сделал во время своего выступления в ходе Всероссийского онлайн-форума «Про питание», посвящённого вопросам организации школьного питания в стране.

Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питания в школах.

22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников.