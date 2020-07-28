Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием
- РИА Новости
«По состоянию на 15 июля пул субъектов, которые готовы к обеспечению горячим питанием с 1 сентября, составляет 58 субъектов», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление Родионов сделал во время своего выступления в ходе Всероссийского онлайн-форума «Про питание», посвящённого вопросам организации школьного питания в стране.
Ранее Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по организации питания в школах.
22 июня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников.