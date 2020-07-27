Более 400 тысяч школьников Подмосковья обеспечат бесплатным питанием

Более 400 тыс. школьников Московской области будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проследить за качеством питания можно будет в рамках проекта «Родительский контроль».

«На основании инициативы президента мы ввели бесплатное горячее питание для всех младших школьников — это 409 тыс. ребят. Наша задача — сделать его качественным», — заявил губернатор Андрей Воробьёв во время видеоконференции с главами округов и зампредами правительства региона.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила необходимость дополнительных мер поддержки для семей с маленькими детьми.