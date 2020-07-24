В Госдуме оценили необходимость допмер поддержки для семей с маленькими детьми

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила необходимость дополнительных мер поддержки для семей с маленькими детьми.
В Госдуме оценили необходимость допмер поддержки для семей с маленькими детьми
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor она отметила, что в настоящее время власти делают всё возможное.

«Существует материнский капитал. Также планируются выплаты семьям, где доходы на одного взрослого составляют не более двух прожиточных минимумов. Такие семьи получат пособие в размере до одного прожиточного минимума. А семьи с детьми от трёх до семи лет получат половину прожиточного минимума на этот год», — сказала Бессараб.

Со своей стороны, заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьёв в беседе с ФАН выразил мнение, что принятие решения о выплатах семьям с низким доходом «детских» денег будет своевременным.

«Сейчас время отпусков, и многие планируют, как провести оздоровление деток: выезды на природу и на море, улучшение рациона питания, употребление сезонных овощей и фруктов. Кроме того, многим семьям нужно обновлять и детский гардероб», — пояснил он.

По его словам, в семьях, где дети достигли семилетнего возраста, нужно уже сейчас думать о школе, и это тоже определённые расходы.

Ранее в Госдуме прокомментировали предложения по расширению поддержки школьников.

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