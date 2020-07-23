В Госдуме прокомментировали предложения по расширению поддержки школьников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник прокомментировал предложения по изменению госпрограммы «Социальная поддержка граждан», которые позволят приобретать одежду и товары школьникам на соцпомощь.

«Любая помощь нашим гражданам должна приветствоваться. Если Минтруд это делает, то я их полностью поддерживаю», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Мельник, поддержка должна быть адресной, направленной именно на те категории, кому она необходима.

«И за счёт этого увеличить выделяемые по программе социальной помощи средства», — добавил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми.