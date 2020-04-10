В Адыгее рассказали о выплатах для малоимущих семей с детьми

Оперативный штаб Адыгеи принял решение оказать финансовую поддержку малоимущим семьям с детьми.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Глава республики Мурат Кумпилов поручил региональному Министерству труда и социального развития усилить меры соцподдержки и предусмотреть единовременную выплату малоимущим семьям с детьми.

Как заявил руководитель ведомства Джанбеч Мирза, на эти цели из бюджета Адыгеи направят почти 40 млн рублей.

В ближайшем будущем средства смогут получить почти 11 тыс. семей, в которых воспитываются более 20 тыс. детей. Для получения единовременной выплаты предоставлять документы и заявления не нужно.

Мирза пояснил, что семьям переведут деньги на счета, куда уже перечисляются детские пособия.

Семьи с одним или двумя детьми получат 3000 рублей, с тремя и более — 5000 рублей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о поддержке пожилых жителей.