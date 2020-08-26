В Минпросвещения сообщили о готовности школ к учебному году
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- РИА Новости
«Сегодня могу доложить, все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы», — сообщил Кравцов.
Он рассказал, что «свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности».
Он заявил, что «подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету».
«Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы», — рассказал министр.
Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.
Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.