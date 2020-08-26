В Минпросвещения сообщили о готовности школ к учебному году

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента с членами правительства рассказал о готовности школ и детских садов к новому учебному году.

«Сегодня могу доложить, все школы, а также детские сады и учреждения среднего профессионального образования к началу нового учебного года готовы», — сообщил Кравцов.

Он рассказал, что «свыше 90 тысяч различных образовательных организаций в целом по стране завершили необходимую подготовку и соответствуют требованиям антитеррористической и пожарной безопасности».

Он заявил, что «подавляющее большинство школ подключены к скоростному интернету».

«Совместно с Минкомсвязью к 2022 году будут подключены все школы», — рассказал министр.

Ранее Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.

Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.