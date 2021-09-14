Проректор Финансового университета рассказал о новой системе оплаты труда учителей

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как в скором времени могут измениться зарплаты учителей.

Он сообщил, что во время эксперимента, который проведут в некоторых регионах России, будут изменены пропорции окладной части. По словам Сафонова, она составит 70% всей зарплаты учителя. Оставшиеся 30% представляют собой надбавки за эффективность или компенсации за особые условия труда.

«В результате учителя будут более чётко понимать уровень заработной платы, который, кстати, будет определяться решением правительства, а не местными органами власти. Это выравняет уровень среди регионов и, как следствие, предотвратит переток кадров в более успешные регионы. Таким образом, система станет более прозрачной и понятной», — отметил он.

По словам проректора Финансового университета, данную систему планируют распространить на всю территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов.