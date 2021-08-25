Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов

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В стране необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, опираясь на бюджетные возможности, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов
  • Reuters

В рамках онлайн-встречи с учителями школ, преподавателями вузов и студентами он заявил, что у властей есть определённые планы по переформатированию системы оплаты труда.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определённые планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», — сказал Путин.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России предполагается принять модель оплаты труда на основе профессионально-квалификационных групп педагогических работников, что исключит многообразие используемых сегодня систем оплаты труда в субъектах страны.

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