Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда педагогов

В стране необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, опираясь на бюджетные возможности, заявил президент России Владимир Путин.

В рамках онлайн-встречи с учителями школ, преподавателями вузов и студентами он заявил, что у властей есть определённые планы по переформатированию системы оплаты труда.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определённые планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», — сказал Путин.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России предполагается принять модель оплаты труда на основе профессионально-квалификационных групп педагогических работников, что исключит многообразие используемых сегодня систем оплаты труда в субъектах страны.